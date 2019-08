Nach tödlichem Unfall Wie sicher sind Fahrradanhänger?

Zwei Kinder sind nach einem Unfall mit einem Fahrradanhänger tot. Eigentlich gelten die Anhänger als sicherste Transportvariante für Kinder am Fahrrad.

Fahrradanhänger: Gefährlich? © PictureArt - stock.adobe.com

Ein schrecklicher Unfall im Bezirk Korneuburg wirft Fragen zur Sicherheit von Fahrradanhängern auf: Ein Pkw hatte auf der B19 einen Fahrradanhänger an einem E-Bike erfasst, in dem zwei Schwestern gesessen hatten. Beide Mädchen erlagen ihren Verletzungen, nachdem das Fahrradgespann etwa 15 Meter in einen angrenzenden Acker geschleudert worden war.