Kinder, die in einem grüneren Umfeld aufwachsen, haben ein viel geringeres Risiko, später psychisch krank zu werden.

Grüne Oasen sind für die Gesundheit unerlässlich © haveseen - stock.adobe.com

Wer umgeben von Wäldern, Wiesen, Gärten oder Parks aufwächst, hat ein bis zu 55 Prozent geringeres Risiko für psychische Erkrankungen: Das zeigt eine Untersuchung, die Wissenschaftler der Universität Aarhus durchgeführt haben.

Städte sollten grüner werden

Die Forscher sehen das als Beleg dafür, dass Städte grüner werden sollten. Für die im US-Wissenschaftsjournal "PNAS" veröffentlichte Studie haben die Forscher mit Hilfe von Satellitenaufnahmen aus den Jahren 1985 bis 2013 die Landschaft rund um die Elternhäuser von fast einer Million Dänen untersucht. Diese Daten wurden mit dem Risiko abgeglichen, im weiteren Lebensverlauf eine von 16 verschiedenen psychischen Erkrankungen zu entwickeln.

"Grünflächen in Kindheit extrem wichtig"

"Mit unserem Datensatz zeigen wir, dass das Risiko der Entwicklung einer psychischen Störung schrittweise abnimmt, je länger man von der Geburt an bis zum Alter von zehn Jahren von Grünflächen umgeben ist", erklärte Studienleiterin Kristine Engemann. "Grünflächen sind in der Kindheit deshalb extrem wichtig."

Es sei nicht unbedingt schlecht, wenn man in einer Stadt aufwächst - solange Grünflächen um einen herum seien, erklärte Engemann.

Es gebe immer mehr Belege dafür, dass das natürliche Umfeld eine größere Rolle für die mentale Gesundheit spielt als bisher angenommen, so Engemann. Dieses Wissen ist den Forschern zufolge nicht zuletzt deshalb so wichtig, weil immer mehr Teile der Weltbevölkerung in Städten leben.