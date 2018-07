25 Prozent der Stadtfläche in Graz sind Wald. Dieser Grüngürtel liegt aber vor allem am Stadtrand, in der Kernstadt ist das Grün ein rares Gut. Eine Bestandsaufnahme.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Buchautor und Referent Conrad Amber © Juergen Fuchs

Umgeben von Plabutsch, Rosenkogel, Leechwald und Murauen gilt Graz seit jeher als grüne Oase. In der Eigendefinition. Dieses Image droht nach und nach zu kippen. Nach dem Bau des Murkraftwerks und der Fällung Tausender Bäume sorgten die jüngsten Unwetter wieder für Massenfällungen von Parkbäumen.

„Bäume werden in Graz zunehmend nur mehr als Gefahr gesehen“, sagt Buchautor und Grünraum-Experte Conrad Amber. „Oder als lästiges Hindernis für Bauprojekte.“ Der Vorarlberger war unlängst auf Einladung des Umweltamtes als Referent zu Gast. Sein Befund ist teils dramatisch: „Es gibt in der Grazer Innenstadt Flächen, wo auf zehn Hektar nur sieben Bäume kommen.“ Für ihn steht deshalb fest: „Graz ist längst keine grüne Stadt mehr. Es gibt hier Industrieflächen, wo es auf 35 Hektar keinen einzigen Grünraum gibt. Auf den Flachdächern dieser Industrie-Anlagen hat es 30 Tage lang im Jahr mehr als 80 Grad Celsius, in der Nacht nie weniger als 30.“ Allein diese Fläche beeinflusse das gesamte Stadtklima um zwei bis drei Grad, rechnet Amber vor. Und das in Zeiten, in denen die Sommer- und Hitzetage massiv zunehmen und die Hitze für viele Menschen eine Belastung darstellt.

Gespräch mit Conrad Amber Interview „Wir leben in einer künstlichen Welt“

Amber sieht deshalb nur eine Möglichkeit: „Flachdächer müssen verpflichtend begrünt werden, wo es möglich ist. Fassaden ebenso.“

Genau das berechnet ein Projekt von Joanneum Research und der Zentralanstalt für Meteorologie für den Bezirk Jakomini, jenem Bezirk mit den meisten Einwohnern und den wenigsten Grünflächen in Graz. Das Projekt ist im Finale, aber so viel ist klar: „Je weniger Asphalt und je mehr Grün, desto besser lässt sich die Hitze in der Stadt senken“, sagt Irene Kaltenegger von Joanneum Research.

Bäume werden in Graz zunehmend nur mehr als Gefahr gesehen Conrad Amber

Klingt logisch, in der Praxis ist es aber ein zäher Prozess, wie man am Beispiel Ortweinplatz sieht: Der ist eigentlich als Park ausgewiesen, ist im Wesentlichen aber ein Auto-Parkplatz. Versuche, das zu ändern, sind bisher gescheitert. „Solche Flächen gibt es viele in Jakomini“, so Kaltenegger. „Ein Mix aus Entsiegelung da, grüne Fassaden dort und grüne Dächer würde am meisten bewirken.“

>>>Prognose bis 2050: Wie der Klimawandel Graz verändert<<<

Amber plädiert daher für eine Grün-Offensive in der Stadt: „Nur das kann uns retten.“ Beispiele für das Wie kennt er aus vielen Städten: Obstbaumwege in Nürnberg, begrünte Häuser in Mailand, Dachgärten in Augsburg, die Stuttgarter Waldstadt, Alleen in Mecklenburg-Vorpommern, Grüne Gleise in Berlin und Linz. Bei letzterem geht Graz den umgekehrten Weg und ließ im Vorjahr die wenigen bestehenden in Mariatrost abbauen. Die Pflege der grünen Gleisanlagen sei zu aufwenig, war das Argument.