Bernd Marl © Juergen Fuchs

Die Frage. Krafttraining mit dem Körpergewicht. Welche Vor- und Nachteile gibt es und was muss ich dabei beachten?

Bernd Marl antwortet. Training mit dem eigenen Körpergewicht ist sehr populär und in aller Munde, denn ähnlich wie beim Laufen bedarf es beim Krafttraining ohne Geräte – wie die Bezeichnung ja schon sagt – nicht viel an Equipment und es ist somit für jedermann und jederzeit zugänglich.

Es gibt viele Möglichkeiten und Variationen, um mit dem eigenen Körper zu trainieren. Sei es auf spielerische Art, indem man verschiedene Elemente wie Klettern, Laufen, Hüpfen miteinander verbindet, oder auf einfache Art und Weise durch die Ausführung von klassischen Übungen wie z. B. Liegestütze, Kniebeugen oder Klimmzügen.

An der Parkbank trainieren

Ein wesentlicher Vorteil des Trainings mit dem eigenen Körpergewicht ist, dass es fast keinen Ort gibt, an dem man es nicht durchführen kann. Sei es in den eigenen vier Wänden, wo es meist an Platz für Trainingsgeräte mangelt, auf Reisen in einem Hotelzimmer, in der freien Natur oder auch im urbanen Raum, wo meist schon eine Parkbank und etwas Fantasie genügen, um ein Trainingsprogramm zu gestalten.

Weitere Vorteile wären etwa, dass die meisten Übungen mehrgelenkig sind, was bedeutet, dass mehrere an der Bewegung beteiligte Muskeln synchron miteinander arbeiten müssen. Und: Sie können beim Training auf ein großes Repertoire an Übungen zurückgreifen.

Was aber wichtig ist: Achten Sie darauf, die richtige Technik einer Übung zu beherrschen und somit die Übung richtig auszuführen, um Überlastungen zu vermeiden. Der technische Anspruch ist in vielen Fällen sogar höher als beim Training mit Geräten.