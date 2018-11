Facebook

Übergewicht © Jürgen Fälchle - stock.adobe.com

Frau und Mann muss die Fragen am heutigen Diabetes-Tag schon ehrlich beantworten: Wiege ich zu viel? Esse ich ungesund? Mache ich zu wenig Bewegung? Muss man zu all diesen Fragen betroffen nicken, erfüllt man schon drei der Hauptrisikofaktoren für den Typ-2 Diabetes – eine Erkrankung, die in den letzten Jahrzehnten wie ein Tsunami über die westliche Welt geschwappt ist und den früheren „Altersdiabetes“ zur Volkskrankheit werden ließ.

Rund 600.000 Österreicher sind betroffen, ein beträchtlicher Teil davon weiß aber nichts von der Erkrankung. Denn: Bis es zu den fatalen Folgen kommt – Herzinfarkte, Schlaganfälle, Amputationen, Nervenleiden – schädigt die Erkrankung den Körper und vor allem seine Gefäße im Stillen.

Hausgemacht

Ja, auch die genetische Vorbelastung spielt eine Rolle, zum Großteil hängt die Erkrankung aber vom eigenen Lebensstil ab. Daher wären auch 60 Prozent aller Diabestes-Fälle verhinderbar, würde Mann und Frau rechtzeitig den Lebensstil ändern. Der größte Risikofaktor ist der dicke Bauch, denn das dort eingelagerte Fett kann Diabetes Typ 2 auslösen und die Gefäße zusätzlich schädigen.

Bauchumfang 88 Zentimeter: Größer sollte der Bauchumfang von

Frauen keinesfalls sein, bei Männern ist der Maximalwert 102 Zentimeter. Gemessen wird morgens vor dem Frühstück auf Höhe des Bauchnabels.

Die Ursache für die unvorteilhafte Rundung in der Körpermitte ist ein Mangel an Bewegung und die falsche Ernährung: viele tierische Fette, Zucker, vor allem in Form von Getränken, Süßigkeiten und Weißmehlprodukten füttern das Übergewicht. Die gute Nachricht: Die Vorstufe des Diabestes kann man durch Bewegung (z. B. 30 Minuten schnelles Gehen pro Tag) und eine Ernährungsumstellung wieder in den Griff bekommen.

Testen Sie Ihr Risiko! Beantworten Sie diese acht Fragen, um Ihr Risiko für Diabetes abschätzen zu können. Wie alt sind Sie? unter 35 (0 Punkte)

35 bis 44 Jahre (1 Punkt)

45 bis 54 Jahre (2 Punkte)

55 bis 64 Jahre (3 Punkte)

älter als 64 Jahre (4 Punkte) Wurde bei mindestens einem Mitglied Ihrer Verwandtschaft Diabetes diagnostiziert? nein (0 Punkte)

ja, bei leiblichen Großeltern, Tanten, Onkeln, Cousins

ja, bei leiblichen Eltern, Kindern, Geschwistern Welchen Taillen-Umfang messen Sie auf Höhe des

Bauchnabels? Frau: unter 80 cm (0 Punkte); 80 bis 88 cm (3 Punkte); über 88 cm (4 Punkte)

Mann: unter 94 cm (0 Punkte); 94 bis 102 cm (3 Punkte); über 102 cm (4 Punkte) Machen Sie täglich mindestes 30 Minuten körperliche Bewegung? ja (0 Punkte)

nein (2 Punkte) Wie oft essen Sie Obst, Gemüse oder dunkles Brot

(Roggen- oder Vollkornbrot)? jeden Tag (0 Punkte)

nicht jeden Tag (1 Punkt) Wurden Ihnen schon einmal Medikamente gegen

Bluthochdruck verordnet? nein (0 Punkte)

ja (2 Punkte) Wurden bei ärztlichen Untersuchungen schon ein-

mal zu hohe Blutzuckerwerte festgestellt? nein (0 Punkte)

ja (5 Punkte) Wie ist bei Ihnen das Verhältnis von Körpergröße

zu Körpergewicht (Body-Mass-Index)? unter 25 (0 Punkte)

25 bis 30 (1 Punkt)

über 30 (3 Punkte) (Den BMI errechnen Sie folgendermaßen:

Körpergewicht (in Kilogramm) dividiert durch die Körpergröße (in Metern) zum Quadrat)

Auflösung Unter 7 Punkte Sie sind kaum gefährdet. Eine spezielle Vorsorge oder Vorbeugung ist in Ihrem Fall nicht nötig. Trotzdem schadet es natürlich nicht, auf eine gesunde Ernährung und auf ausreichend Bewegung zu achten. 7 bis 11 Punkte Ein wenig Vorsicht ist für Sie durchaus angeraten, auch wenn Ihr Risiko für eine Diabetes-Erkrankung nur leicht erhöht ist. Wenn Sie sichergehen wollen, beachten Sie folgende Regeln:

Bei Übergewicht sollten Sie versuchen, sieben Prozent des Körpergewichts abzubauen.

Bewegen Sie sich an mind. 5 Tagen in der Woche jeweils 30 Min. so, dass Sie leicht ins Schwitzen geraten.

Fett sollte nur maximal 30% Ihrer Nahrungsenergie ausmachen.

Nehmen Sie pro Tag 30 Gramm Ballaststoffe zu sich (wie z.B. in Vollkornprodukten, Gemüse, Obst). 12 bis 14 Punkte Wenn Sie in diese Risikogruppe fallen, dürfen Sie Vor sorge- maßnahmen auf keinen Fall auf die lange Bank schieben. Dabei helfen können Ihnen Expertentipps und Anleitungen zur Lebensstil-Änderung. 15 bis 20 Punkte Ihre Gefährdung ist erheblich: Ein Drittel der Menschen mit diesem Risikograd erkrankt in den nächsten zehn Jahren an Diabetes. Das Unterschätzen der Situation könnte schlimme Folgen haben. Im Idealfall nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch. Machen Sie einen Blutzuckertest und gehen Sie zur Gesundenuntersuchung zu Ihrem Hausarzt. Über 20 Punkte Es besteht akuter Handlungsbedarf, denn es ist durchaus möglich, dass Sie bereits an Diabetes erkrankt sind. Daher sollten Sie umgehend einen Arzttermin vereinbaren. Die Online-Version des Tests finden Sie hier: Diabetes-Risikotest.

