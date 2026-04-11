Eine ältere Person mit einer zitternden Hand, die sich nur langsam bewegt. So oder so ähnlich sieht wahrscheinlich jenes gedankliche Bild aus, das die meisten von uns von Parkinson haben. Es ist auch nicht falsch, denn Alter ist einer der maßgeblichsten Risikofaktoren für Morbus Parkinson. „Es ist eine Erkrankung des Alters“, sagt Petra Schwingenschuh anlässlich des Welt-Parkinson-Tages am 11. April. Die Neurologin leitet die Ambulanz für Bewegungsstörungen an der MedUni Graz. Es gibt aber noch ein anderes Bild, das sich der Expertin in ihrer täglichen Arbeit zeigt: „Etwa ein Drittel meiner Patientinnen und Patienten ist noch berufstätig.“ Auch würden zehn Prozent aller Parkinson-Diagnosen vor dem 50. Lebensjahr gestellt werden.

Parkinson ist eine Erkrankung, die alle Bereiche des Lebens beeinflusst. „Tagesrhythmus, Berufsleben, Familienleben, Sozialleben, aber auch Grundbedürfnisse, Körperpflege, Hobbys und sportliche Aktivitäten“, zählt die auf Parkinson spezialisierte Pflegekraft (Parkinson Nurse) Sigrid Zimmermann auf. Zittern, vor allem in Ruhe (Ruhetremor), ist eines der drei Hauptsymptome. Die anderen beiden sind Muskelsteife (Rigor) sowie Bewegungsarmut (Akinesie) – letztere zeigt sich vor allem dadurch, dass sich Bewegungen verlangsamen, Schritte werden kleiner.

Symptome schon zehn Jahre vor Ausbruch der Erkrankung

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Aber frühe Symptome können sich schon zehn Jahre vor dem eigentlichen Ausbruch der Erkrankung zeigen. Vor allem Riechstörungen sind hier zu nennen, aber auch Verstopfung sowie REM-Schlaf-Verhaltensstörungen, also wenn man sich im Traum stark bewegt. Das liegt daran, dass der Zerstörungsprozess der Nervenzellen (siehe Infobox) zuerst bei jenen, die den Riechsinn bzw. den Magen-Darm-Trakt betreffen, beginnt. „Insgesamt kann Parkinson eine Vielzahl von Symptomen hervorrufen, die den Alltag der Betroffenen stark beeinflussen“, sagt Schwingenschuh.

Petra Schwingenschuh ist Vizepräsidentin der österreichischen Parkinson-Gesellschaft (ÖGP). Sie sagt: „Durch Off-Phasen ist der Tag für die Patienten nicht mehr planbar, auch die Lebensqualität wird stark beeinträchtigt.“ © Nn

Identifiziert man diese Symptome also früh, kann man umso eher mit der Behandlung beginnen. Diese erfolgt in den allermeisten Fällen mit dem Wirkstoff Levodopa (L-Dopa), der den Dopaminmangel im Gehirn ausgleicht. Zu Beginn wird dieser in Tablettenform verabreicht. „Im Optimalfall erreichen wir damit eine Besserung aller Symptome“, sagt die Expertin. Was für Betroffene bedeutet: Sie sind in ihrem Tagesablauf durch die Erkrankung nicht allzu eingeschränkt, können weiter ihren Berufen, ihren Hobbys nachgehen.

Weil aber die Erkrankung fortschreitend ist, muss auch die Medikation immer wieder angepasst werden. Oder anders ausgedrückt: je weniger Nervenzellen, die Dopamin produzieren, vorhanden sind, umso eher kann es passieren, dass die gleichmäßige Wirkung der Medikamente nicht mehr gewährleistet ist. „Auch wird die Aufnahme der Substanz über den Darm mit der Zeit schlechter“, sagt Schwingenschuh. Hier können moderne Pumpensystem helfen, den Wirkstoff kontinuierlich abzugeben.

Parkinson: Off-Phasen erschweren den Alltag

In weiterer Folge kann es auch zu sogenannten Off-Phasen kommen. Das sind Zeiträume, in denen Parkinson-Symptome trotz Therapie meist sehr plötzlich wieder stärker werden. „Wie wenn sich ein Lichtschalter umlegt“, erzählt Parkinson-Nurse Zimmermann aus der Praxis.

Patienten würden in derartigen Phasen schon mit typischen Parkinson-Symptomen aufwachen, es dauere auch länger, bis die Medikamente wirken würden, sagt Schwingenschuh. „Dadurch ist der Tag für die Patienten nicht mehr planbar, auch die Lebensqualität wird stark beeinträchtigt.“ Nach etwa zehn Jahren würden diese Wirkungsschwankungen bei fast allen Patienten auftreten. Wenn die Basistherapie an manchen Tagen aber nicht ausreichend wirkt, kann mit einer zusätzlichen Bedarfstherapie gegengesteuert werden. „Diese wird entweder über einen Inhalator oder eine Spritze verabreicht, um den Magen-Darm-Trakt zu umgehen“, erklärt die Parkinson-Expertin. Diese Therapie wirkt im Normalfall schnell und verlässlich. „So können diese Off-Phasen durchbrochen werden, der Alltag wird für die Betroffenen und auch ihre Angehörigen wieder planbarer“, so Schwingenschuh.