Surreal. Das ist das Wort, mit dem Lisa Doppler dieses eine Jahr beschreibt, in dem ihr Leben auf Pause geschaltet war. In dem sich alles um ihre Krebserkrankung drehte, die so selten ist, dass selbst Onkologen zunächst nicht wussten, womit sie es zu tun haben. Auf den Fotos aus dieser Zeit erkennt sie sich selbst nicht: mit der großen Narbe quer über den Kopf, die sich von einem Ohr zum anderen zieht; mit dem aufgedunsenen Gesicht und der Glatze während der Chemotherapie, die äußerst aggressiv war, um ihrem aggressiven Tumor Paroli zu bieten.