Hitze belastet nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche: „An heißen Tagen sinkt die Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit, psychische Symptome verschlimmern sich und es kommt zu vermehrten psychiatrischen Einweisungen“, so die Psychotherapeutin Andrea Benecke. „Menschen mit psychischen Erkrankungen gehören zu den besonders hitzegefährdeten Personen.“

Besonders gefährdet sind Menschen mit Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen, Demenz oder Depressionen, auch die Einnahme bestimmter Psychopharmaka wie Neuroleptika, Antidepressiva, Anticholinergika oder Beruhigungsmittel ist ein Faktor. Hohe Temperaturen gehen außerdem mit einer erhöhten Selbstmordrate einher und mindern die geistige Leistungsfähigkeit, was impulsives, risikoreiches und aggressives Verhalten wahrscheinlicher macht. Experten haben nun spezifische Empfehlungen für den Hitzeschutz von psychisch Erkrankten herausgegeben.

Ab wann ist Hitze gefährlich?

Hitze wird gefährlich, wenn die gefühlte Temperatur tagsüber über 30 Grad steigt und nachts nicht unter 20 Grad fällt. Eine gefühlte Temperatur von 32 Grad am frühen Nachmittag bedeutet starke Wärmebelastung, ab 38 Grad spricht man von extremer Wärmebelastung. Eine Hitzewelle liegt vor, wenn die Temperaturen mehr als drei Tage über 28 Grad betragen. Anhaltende Hitze versetzt den Körper und die Psyche in Stress.

Übermäßige Hitze kann zu einem psychischen Notfall und ernsten körperlichen Reaktionen führen, die sofortige Hilfe erfordern (sogenannter „Hitzenotfall“)

Bestimmte Medikamente können sich negativ auf die Fähigkeit des Körpers auswirken, eine gesunde Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und Hitze kann die Wirkung von Medikamenten verändern, etwa indem die Wirksamkeit abnimmt oder Nebenwirkungen zunehmen.

Wie kann man sich vor Hitze schützen?

Im Schatten bleiben, ausreichend Wasser trinken und körperliche Anstrengung vermeiden, sind die Basis-Tipps, um sich vor Hitze zu schützen. Da Alkohol- oder Drogenkonsum und intensiver Sport das Risiko zu dehydrieren und zu überhitzen erhöhen, sollte man beides an heißen Tagen möglichst meiden. Wer auf intensiven Sport nicht verzichten möchte, sollte dies an kühleren und sonnengeschützten Orten tun und reichlich Wasser zu sich nehmen.

Mit der Ärztin oder dem Arzt abklären, was an heißen Tagen hinsichtlich der Medikation beachtet werden sollte und ob eine Anpassung der Dosis nötig ist, ist ebenfalls wichtig. Zudem sollte man mit der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten besprechen, an wen man sich in psychischen Notlagen wenden kann.

Diese Punkte können auch für das Umfeld wichtig sein. „Es ist dringend erforderlich, psychisch Erkrankte vor den Folgen großer Hitze zu schützen, da sie dazu selbst aufgrund ihrer Erkrankung oft nicht ausreichend in der Lage sind“, sagt die Psychotherapeuten Eva-Maria Schweitzer-Köhn