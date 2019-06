Facebook

Erste Hilfe bei Liebeskummer © BillionPhotos.com - stock.adobe.

In einer aktuellen Umfrage, in Auftrag gegeben von Parship, wurden 1.500 Österreicher gefragt: Was hilft wirklich bei Liebeskummer? Dabei zeigte sich: Frauen und Männer haben unterschiedliche Tipps gegen den Herzschmerz.

Auf Platz 1 der Herzschmerz-Gegenmittel: Viel Zeit mit Freunden verbringen, nach dem Motto „that‘s what friends are for“. Sowohl Frauen (54 Prozent) als auch Männer (39 Prozent) empfehlen nicht alleine Trübsal zu blasen, sondern Freunde zu treffen.

Geht es nach den Frauen, sollte man sich außerdem selbst etwas Gutes tun und sich mit einem Wellness-Wochenende oder einer Massage verwöhnen. Und wenn das nichts hilft, dann lautet der Tipp Nr. 3: Einfach heulen - wenn's sein muss tage- und nächtelang. Männer hingegen setzen vielmehr auf Ablenkung: Sport betreiben (35 Prozent) oder sich in die Arbeit stürzen (25 Prozent).

Außerdem raten beide Geschlechter dazu, sich nicht allzu lange mit der Vergangenheit aufzuhalten: Männer empfehlen „Augen zu und durch“ (23 Prozent), Frauen befürworten einen radikalen Schlussstrich, indem die Erinnerungsstücke an den Ex einfach weggeworfen werden (32 Prozent).

Zeit heilt die Wunden

Zwei Drittel aller Befragten – sowohl Männer als auch Frauen – stimmen zu, dass sie nach einer Trennung vor allem Zeit brauchen, um alles in Ruhe zu verarbeiten. Dazu gehört auch, die Vorzüge des Single-Daseins zu genießen. „Eine Trennung ist ein Prozess, der oftmals in Phasen abläuft und Zeit und Geduld erfordert“, erklärt Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at.

Im Umgang mit Trennungsschmerz zeigt sich jedoch deutlich, wie unterschiedlich beide Geschlechter ticken. Erb: „Frauen fällt es tendenziell leichter, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen und sich mit dem Schmerz zu konfrontieren. Ein Teil der Männer sucht eher schnelle Ablenkung und weicht unangenehmen Emotionen aus.“

Während 12 Prozent der Männer sich nach einer Trennung so rasch wie möglich nach einer neuen Partnerin umsehen wollen, stimmen nur fünf Prozent der Frauen dieser Aussage zu.

Die Tipps gegen Liebeskummer Foto © parship.at

Regionale Unterschiede

Jedes Bundesland scheint eine eigene Bewältigungsstrategie gegen Liebeskummer zu haben: So empfehlen die Wiener am ehesten, Zeit mit Freunden zu verbringen. Die Kärntner setzen auf Sport und die Familie, um sich abzulenken bzw. trösten zu lassen. Steirer und Oberösterreicher wollen sich verwöhnen lassen und raten zu Wellness und Massage.

Die Salzburger sind am reiselustigsten und empfehlen, einfach mal auf Urlaub zu fahren. Die Vorarlberger sagen „Augen zu und durch“. Während sich die Niederösterreicher neue Hobbies suchen, um die oder den Ex zu vergessen.