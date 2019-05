Was Sie schon immer über Sex wissen wollten: Warum kommt sie einfach nicht?

Warum hat sie keinen Orgasmus? © Africa Studio - stock.adobe.com

Die Frage. Ich bin 23, meine Partnerin 21. Wir kennen einander seit drei Monaten. Alles würde passen, nur sexuell ist es eine Katastrophe. Ich habe schon alles Mögliche versucht, damit sie einen Orgasmus bekommt. Es klappt einfach nicht. Sie behauptet, dass sie noch nie einen Orgasmus bekommen habe, auch nicht mit sich selbst. Jetzt ist es schon so weit, dass ich keine Erektion mehr bekomme, weil mich das Ganze schon so stresst. Ich fühle mich als vollkommener Versager. Was könnte ich denn machen, damit es endlich klappt?