Wie romantisch sind Österreichs Liebende wirklich? Sind Blumen zum Valentinstag noch im Trend? Welche Alternativen zu den Valentinstags-Klassikern sind heuer besonders gefragt? Oder wird der Tag der Liebenden gar völlig ignoriert? Der Dienstleistungsmarktplatz ProntoPro.at hat die Österreicher dazu befragen lassen.

Am häufigsten schenken sich die Österreicher zum Valentinstag heuer ein romantisches Abendessen zu zweit. Immerhin jeder dritte Befragte lädt den Partner zu einem "Dinner for Two" ein. Junge Verliebte zeigen sich dabei noch romantischer (18-29-Jährige: 40 Prozent) als älteren Paare, und (Noch-)Nicht-Verheiratete mehr als Ehepaare.

Darüber hinaus werden heuer am Valentinstag immer noch gerne "die Klassiker" bemüht. Ein knappes Viertel der Befragten bringt einen Blumenstrauß mit nach Hause, eher aber - traditionsgerecht - die Männer (40 Prozent). Pralinen und Schokolade planen rund 13 Prozent der Befragten dem Partner zu überreichen.

Knapp jede zehnte Frau hat sogar vor, ihren Partner mit erotischer Unterwäsche zu erfreuen, umgekehrt ist dies jedoch eher weniger der Fall. Mit erotischem Spielzeug beglücken heuer immerhin noch fünf Prozent der Österreicher zum Tag der Liebenden ihre Partner. Ebenso viele verschenken eine Massage oder einen Spa-Besuch.

Es gibt aber durchaus auch "Valentinstags-Verweigerer": Immerhin 16 Prozent, die einen Partner haben, verschenken dieses Jahr gar nichts zum Valentinstag.