Spielzeug soll in den Händen der Kinder lebendig werden © (c) ManEtli - Fotolia (Photographer: Etlinger Manuel)

Manchmal bleibt unterm Christbaum viel Enttäuschung übrig. Bei Kindern, weil das neue Spielzeug, kaum angefasst, schon zu Bruch geht oder Teile verliert. Bei Eltern angesichts einer ernüchternden grellbunten Plastikorgie, bei der sie als dienstbeflissenes Christkind kräftig mitgeholfen haben.

Geht das auch anders? Absolut! Denn Spielzeug, das die kindliche Fantasie beflügelt, strapazierfähig ist und die Umwelt nicht über Gebühr belastet – das gibt’s. „Spiel gut“, ein Verein von Ehrenamtlichen in Deutschland, hat sich seit den 1950er-Jahren der Suche nach diesen Spielzeugvarianten verschrieben. Das oberste Kriterium ist laut Vereinsvorstand Ingetraud Palm-Walter „ein hoher Spielwert“. Will heißen: „Kinder sollen selbst aktiv werden, sich was ausdenken können. Das Spielzeug soll in ihren Händen lebendig werden.“