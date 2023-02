Als Tag der Liebenden ist der Valentinstag überall präsent – in den Medien genauso wie beim Einkaufsbummel. Ihn zu ignorieren ist kaum möglich und selbst Singles ohne Partnerwunsch reagieren bisweilen genervt auf den Trubel rund um die Liebe. Wenn Sie selbst gerade auf Partnersuche sind, würden Sie den Valentinstag vielleicht am liebsten aus Ihrem Kalender streichen, um die unliebsame Konfrontation mit Herzchen, Blümchen und glücklichen Pärchen zu vermeiden. Das ist natürlich nicht möglich. Ihre Laune müssen Sie sich dennoch nicht verderben lassen. Denken Sie einfach an die vielen Vorteile, die Sie als Single gegenüber verpartnerten Männern und Frauen am Valentinstag genießen. Allem voran dürfen Sie ganz ohne schlechtes Gewissen so viel flirten, wie Sie wollen. Sie wissen nicht, mit wem und wo? Dann schauen Sie sich doch einmal bei der Partnerbörse der Kleinen Zeitung um.

Der Traum von Zweisamkeit kann durchaus auf einer Partnerbörse zur Wirklichkeit werden ... © (c) maryviolet (Nedopekin Yuriy)

Valentinstag ohne Partner? Bedeutet auch weniger Stress

Menschen, die in einer Beziehung sind und dem Tag der Liebenden eine hohe Bedeutung beimessen, erwarten von ihrem Partner oder ihrer Partnerin häufig am Valentinstag einen besonderen Liebesbeweis. Ohne eine kleine Überraschung, ein Mehr an Aufmerksamkeit oder Blumen und Geschenke reagieren sie enttäuscht. Ganz gleich, ob Sie auf Partnersuche sind oder nicht – wenn Sie den Valentinstag als Single verbringen, gibt es niemanden, für den Sie sich besonders engagieren müssen. Sie brauchen nichts zu planen, nichts zu kaufen und laufen auch nicht Gefahr, eine Beziehungskrise auszulösen, weil Sie den Valentinstag vergessen oder die Erwartungen Ihres Gegenübers nicht erfüllt haben. Nicht zuletzt sparen Sie sich:

die Nerven, um ein passendes Geschenk auszuwählen oder eine Überraschung zu planen

die Zeit, um Vorbereitungen zu treffen und Ihre Ideen umzusetzen

das Geld, das Präsente, ein Abendessen oder eine andere Unternehmung Sie kosten würden

die Sorge, dass Sie mit Ihrer Wahl vollkommen daneben liegen und Ihren Schatz enttäuschen

Es gibt zahlreiche Wege, im Internet einen Partner zu finden, die Partnerbörse der Kleinen Zeitung ist einer davon ... © JenkoAtaman

Als Single verbringen Sie den 14. Februar so, wie Sie es wollen

Bei dem Gedanken an ein Candle-Light-Dinner, Liebesschnulzen und erzwungene Romantik würden Sie am liebsten das Weite suchen? Als Single müssen Sie sich nicht mit solchen Fluchtgedanken herumschlagen. Wären Sie in einer Beziehung, würden Sie sich vielleicht aus lauter Liebe zu Ihrer besseren Hälfte und entgegen Ihrer inneren Überzeugung zu manch Aktion hinreißen lassen, die Ihnen überhaupt nicht gefällt. Als Single können Sie am Valentinstag tun und lassen, was Sie wollen. Freunde treffen, zum Sport gehen, einen Wellnesstag einplanen oder den Tag einfach ohne besondere Verpflichtungen genießen – alles ist möglich.

Partnersuche am Valentinstag – ganz ohne Frust

Am Valentinstag in Sachen Partnersuche unterwegs zu sein, ist für Singles oft recht frustrierend. Ob auf der Straße, in Lokalen oder Restaurants – überall wimmelt es von Paaren, die sich verliebt in die Augen sehen und ihre Gefühle füreinander zelebrieren. Wenn Sie keine Lust haben, sich am Valentinstag als Single unters Volk zu mischen, aber dennoch gerne flirten und vielleicht die Liebe finden möchten, registrieren Sie sich bei der Partnerbörse der Kleinen Zeitung. Auf der Plattform lernen Sie mit Leichtigkeit Singles aus der Steiermark und Kärnten kennen, ohne nur einen Fuß vor die Tür setzen zu müssen. Wenn Sie mit Ihrer neuen Bekanntschaft auch gleich klären, wie sie zum Tag der Liebenden steht, haben Sie schon ein interessantes erstes Gesprächsthema. Und sollte aus Ihnen beiden ein Paar werden, erhöhen Sie ganz nebenbei auch Ihre Chancen, dass der nächste Valentinstag ganz genauso verläuft, wie Sie es sich vorstellen.