Die Abenteuer warten nun zwischen zwei Buchdeckeln – wofür Sie daheim nun endlich Zeit haben. 20 motivierende Tipps © Konstantin Yuganov - stock.adobe



1. Briefe schreiben

Ganz ehrlich, wann haben Sie zuletzt ein Stück Papier und Ihren besten Stift gezückt, um Ihren Liebsten oder der allerbesten Freundin ganz altmodisch ein paar Zeilen zu schreiben, an das gemeinsam Erlebte zu erinnern oder Neues auszuhecken? Ein Brief an die Eltern oder Großeltern würde sich jetzt anbieten – besuchen geht ja schwer.