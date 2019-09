Für einen Teelöffel Honig müssen acht Bienen ein Leben lang arbeiten. Wissen wir diesen Fleiß ausreichend zu schätzen? Und wie ist das mit Leistungen unserer Kinder? Oder von Mitarbeitern? Motivieren und loben wir genug? Einsatzbereitschaft wird in unserer Gesellschaft hoch geschätzt - aber (zu) selten belohnt. Parallel füllen sich die Burnout- Statistiken.

Bienen gelten als Vorbilder in Sachen Fleiß. Bedingungslose Einsatzbereitschaft kann aber ihren Preis haben. © kenkuza - stock.adobe.com

Von einem Tag auf den anderen blieb der Sessel im Büro unbesetzt. Die Kollegin erschien nicht. Heute nicht. Morgen nicht. Die nächsten Wochen nicht. Aus Mangel an Offiziellem machten erste Vermutungen, der Humus von Gerüchten, die Runde. Begleitet von Verwunderung. „Ausgerechnet sie ...“, „Nie etwas gemerkt ...“, „Nie gesagt, dass es ihr schlecht ging ...“, „War doch immer so fröhlich ...“, „Immer so hilfsbereit ...“ Und vor allem: „so fleißig ...“ - Ein Vorbild. Eine Heldin unserer Zeit. Oder?