Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Man kann nicht nichts denken © (c) olly - stock.adobe.com

Ein Klassiker unter den Gesprächsverläufen geht so: „An was denkst du?“, fragt der eine. „Nichts“, antwortet der andere. Und schon ist der Wortwechsel beendet, denn die Sache scheint klar: Das Gegenüber denkt an nichts.



Aber ist es wirklich so einfach an "nichts" zu denken? Oder geht uns nicht immer etwas durch den Kopf? Andreas Baranyi, Experte für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin der Med Uni Graz, hat sich dieser Frage angenommen.