Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schockgefrostet: Sterben Bakterien, wenn man sie einfriert? © (c) StockPhotoPro - stock.adobe.com

Zu weit, zu kurz, zu eng: Der Jeanskauf entpuppt sich nicht selten als Kraftakt. Hat man das perfekte Modell erst einmal gefunden, möchte man es so schnell nicht wieder hergeben. Experten empfehlen deshalb, Jeanshosen so selten wie möglich zu waschen. Doch was tun, wenn sich im Stoff unangenehmer Geruch festsetzt?



Hartnäckig hält sich etwa das Gerücht, dass sich Kleidung im Gefrierschrank waschen ließe. Durch die Kälte würden die Bakterien nämlich sterben. Was ist an der Sache dran? Das erklärt der Molekularbiologe Kai Uwe Fröhlich von der Universität Graz.

Bakterien im Dornröschenschlaf

Kai Uwe Fröhlich: "Das Einfrieren ist für Bakterien lebensgefährlich. Bakterien sind Zellen, in denen sich beim Einfrieren irgendwann Eiskristalle bilden. Diese Eiskristalle können daran schuld sein, dass die Zelle zerbricht. Aber: Nicht alle Bakterien sterben. Wurden die Bakterien erst einmal eingefroren, sind sie sicher. Wir lagern ja auch unsere Dauerkulturen für Bakterien im tiefgefrorenen Zustand, damit man sie auch noch nach 10 Jahren wieder auftauen kann. Das heißt: Jene Bakterien, die beim Einfrieren nicht gestorben sind, sind froh und munter. Sie haben die Zeit dazwischen gar nicht mitbekommen und fangen sofort wieder an zu wachsen. Möchte man also sein Essen oder seine Kleidung sterilisieren, dann wird einem das Einfrieren nicht viel nutzen. Ein paar Bakterien werden sterben, aber jene, die es bis in die Kälte schaffen, die leben fast für immer. Für diese Bakterien steht die Zeit still. Sie produzieren keine übelriechenden Gerüche, weil sie sozusagen im Dornröschenschlaf sind. Wachen sie auf, arbeiten sie sofort wieder weiter und der Gestank kehrt zurück. Flöhe und Wanzen kann man durch das Einfrieren hingegen den Garaus machen."



Zur Person Kai Uwe Fröhlich ist Molekularbiologe sowie Leiter des Instituts für Molekulare Biowissenschaften der Uni Graz.