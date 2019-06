Shorts und Kurzarmhemd? Wenn die Temperaturen steigen, sinkt bei vielen die Hemmschwelle. Business-Stylistin Susanne Voggenberger weiß, was man trägt, um einen kühlen Kopf zu bewahren und einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© olly - Fotolia

Wenn die Temperaturen die 30 Grad-Marke übersteigen, keimt bei vielen der Wunsch, es modisch etwas luftiger anzugehen. Wie zum Beispiel ein Brite, der mit Shorts zur Arbeit erschien und wegen seines Outfits auch schnell wieder nach Hause geschickt wurde. Aus Protest erschien er wenig später in einem kurzen Kleid, was ihm verständlicherweise in den sozialen Netzwerken viele Klicks einbrachte.