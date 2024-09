Katakolo ist ein verschlafenes Nest an der griechischen Westküste – außer die rund 500 Einwohner haben wieder einmal „Besuch“. Dann hat im Hafen ein Kreuzfahrtschiff angelegt und bis zu 5000 Passagiere wälzen sich von Bord. Die allermeisten steigen gleich in einen Bus, um sich ins 40 Kilometer entfernte antike Olympia chauffieren zu lassen. Das ist schön für alle Touristen, die in Katakolo bleiben und in aller Ruhe ein Kleinod entdecken können: das Kotsanas-Museum für altgriechische Technologie.