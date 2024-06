Die von einem Mineralwasser gesponserte Rangliste der angeblich besten Restaurants der Welt wurde gestern Abend in Las Vegas präsentiert. Wie das Ranking funktioniert, ist weiterhin umstritten. Wer in dieser Liste auftaucht, kann sich jedoch freuen: Die Restaurants werden noch stärker besucht. Die Aufmerksamkeit ist ihnen gewiss.

Das heimische Restaurant „Steirereck“ im Wiener Stadtpark hat es wieder in das Ranking von „The World‘s 50 Best Restaurants 2024“ geschafft. Das visionäre Haus von Heinz und Birgit Reitbauer landete heuer auf dem 22. Platz. Im letzten Jahr belegte es noch den 18. Platz. Jahr für Jahr, so scheint es, wird das einzige gelistete Restaurant der Alpenrepublik immer weiter nach hinten gereiht. Stellt sich die Frage, ob in Zukunft ein anderes Restaurant aus Österreich die Aufmerksamkeit der Tester erlangt und vielleicht zumindest einmal unter die besten 100 kommt.

Birgit und Heinz Reitbauer sind nicht mehr unter den 20 besten Restaurants der Welt. © The World's 50 Best Restaurants 2018

Nach dieser Trend-Liste für Gourmets ist das derzeit beste Restaurant der Welt das Disfrutar in Barcelona und löst damit das Central im peruanischen Lima ab. Rang zwei geht ebenfalls nach Spanien an das Asador Etxebarri in Atxondo, Platz drei an das Table in Paris von Bruno Verjus. Der Deutsche Tim Raue konnte sich auf Platz 30 verbessern und unsere slowenische Nachbarin Ana Roš rutschte fast aus den besten 50. Sie war im letzten Jahr noch auf Platz 32, jetzt ist das Hiša Franko nur mehr auf Platz 48.

The World's 50 Best Restaurants 2024 alle auf einem Foto. © Camila Almeida

Die ominöse Liste wird vom Unternehmen William Reed Business Media organisiert. Sie wurde zum ersten Mal 2002 von mehr als 1000 Fachleuten aus der Kulinarikszene erstellt. Die Tester bleiben dabei anonym. Für 27 Regionen weltweit werden je 40 Personen ausgewählt, welche die Restaurants bewerten. Jährlich kommen höchstens 25 Prozent neue Voterinnen und Voter hinzu. Diese bewerten in weiterer Folge dann in 26 Regionen auf der ganzen Welt. Die Jury in jeder Region setzt sich aus Food-Autoren, Köchinnen und Köchen, Gastronomen und weit gereisten Gourmets zusammen.

Hier gibt es die gesamte Liste als PDF

Worin liegt also abschließend die Relevanz dieser Liste? Beste Restaurants gibt es bestimmt genauso wenig wie beste Geiger oder beste Politiker – die „50 Best Restaurants“-Liste zeigt also eher auf, welche Restaurants gegenwärtig in der Branche am heißesten diskutiert werden und damit zumindest stilistisch als Trendsetter gelten können.