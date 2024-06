Das kulinarische Sommercamp lädt alle jungen Feinschmecker zu einer unvergesslichen Woche voller kulinarischer Abenteuer ein! Unter der Leitung der Profiköchin Sandra Kollegger und der Ernährungstrainerin Ulrike Hartinger entdecken Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren die faszinierende Welt des Kochens und Genießens.

Während der Woche werden die Kinder spielerisch an einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln und die regionale Geschmacksvielfalt herangeführt. Das abwechslungsreiche Programm umfasst die Zubereitung kreativen Snacks, die Herstellung von gesundem Eis, gemeinsames Brotbacken, frische Gemüsegerichte, köstliche Frühstücksideen sowie individuelle Pizzen und Burger. Zudem werden bunte Pasta in Handarbeit gefertigt, Marmelade, Saft und Ketchup eingekocht und aromatisches Kräutersalz kreiert. Ein besonderes Highlight ist ein gemeinsames Picknick und Ausflüge zu umliegenden Betrieben. „Wir freuen uns auf eine genussvolle Woche mit vielen kochbegeisterten Kindern und möchten uns zugleich auch bei den Gemeinden und Sponsoren bedanken, ohne die eine derartige Veranstaltung nicht umsetzbar wäre!“, so Sandra Kollegger.

Freuen sich auf viele motivierte Kinder: Sandra Kollegger und Ulrike Hartinger © Giu and Tom Photography

Das Kulinarische Sommercamp verspricht eine Woche voller kulinarischer Entdeckungen und gemeinsamer Freude. Es gibt insgesamt drei Termine, an denen die Kinder teilnehmen können. Mehr Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf: www.kulinarisches-sommercamp.at