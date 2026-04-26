Nein, es gab nicht nur Gloria, sondern auch Eva und Stella. Ein Italiener wie Umberto Tozzi hat eben ein großes Herz. Mit 74 Jahren verabschiedet sich der Sänger und Komponist aus Turin nun von der Konzertbühne, in der Grazer Stadthalle sagte er dem österreichischen Publikum Arrivederci. Ein Künstler, der auf eine über 50-jährige Karriere blicken kann, braucht dafür keine Show-Gimmicks, LED-Spielereien und andere optischen Effekte aus der technischen Trickkiste, sondern eine große Band (elf Musiker inklusive Streicher und Bläser) und einen dreiköpfigen Background-Chor, um die Musik wirken zu lassen.

Für die Fans war es ein 90-minütiger Italien-Urlaub, für den man nicht weit reisen musste. Voll nostalgischer Erinnerungen. Die Canzoni öffneten das Fotoalbum im Kopf – ob es nun ein Kuss auf einer Brücke von Venedig war oder ein köstlicher Spritz bei Abendstimmung in Rom. „Lass mich eine Frau umarmen, die singend bügelt“ – das konnte sich Umberto Tozzi anno 1977 bei „Ti amo“ erlauben, und jedes Mädchen, jede Frau fand das schön. Wurde er dann auch noch deutlicher: „Und dann ein wenig durcheinander bringt – bevor wir uns lieben“. Tozzi schmachtet nicht über Umwege wie ein Eros Ramazzotti, er sprach immer alles klipp und klar an.

Bei „Gente di mare“ (Platz drei beim Song Contest 1987), einem der Höhepunkte, wollten sich viele Fans schon nach vorne zum Bühnenrand tanzen, nach 75 Minuten – beim rockigen „Stella stai“ aus 1980 – gab es kein Halten mehr, und die Stadthalle glich einer rauschenden Piazza irgendwo in Bella Italia.

Tozzi, geboren in Turin, landete seit den 1970er-Jahren etliche Hits © Martin Wieser

Tozzi legte sein Haupt im Grand Hotel Wiesler nieder, noch stehen Brüssel (1. Mai) und Paris (6. Mai) auf dem Tourplan. Im Oktober hebt er dann das Jukebox-Musical „Gloria“ in Mailand aus der Taufe – von dem ab 2027 eine Tournee-Produktion geplant ist. Seine Hits bleiben also, auch wenn Tozzi sich verabschiedet.