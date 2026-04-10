„Weil manche Menschen – wie Gordons Vater – durchs Leben gehen und sich derart vollendet vorkommen, dass sie der Meinung sind, ihre Kinder und Kindeskinder sollten nach ihrem Vorbild erschaffen werden.“ Auch der erfolgreiche und beliebte Arzt Gordon ist so ein Vater, der seinem Sohn den eigenen Vornamen geben will. Hier setzt das spannende Gedankenexperiment der britischen Autorin Florence Knapp in ihrem Roman „Die Namen“ ein. Denn die Mutter Cora weigert sich und lässt als Namen „Bear“ eintragen, so wie es sich ihre Tochter Maia gewünscht hat. Vorerst. Denn in einem weiteren Teil des Romans entscheidet sie sich für Julian und erst im dritten für den vorherbestimmten Gordon. Es entwickeln sich drei unterschiedliche Lebensgeschichten, die jeweils im Sieben-Jahres-Abstand weitererzählt werden – was für die Leserin teils verwirrend, aber vor allem faszinierend ist.

Denn die anderen handelnden Figuren bleiben gleich. Und es wird schnell klar, worum es in dieser Familiengeschichte eigentlich geht: Der Vater Gordon ist ein brutaler, sadistischer Herrenmensch, der seine von ihm abhängige Frau quält. Wie die Autorin dieses Geflecht aus Abhängigkeiten, Liebe und Angst webt, ist sprachlich souverän gemacht, berührend und beängstigend zugleich. Zahlreiche Geschichten und Beziehungen der Protagonisten tauchen auf und verschwinden wieder, zeichnen differenzierte Psychogramme von Bear, Julian und Gordon. Das Experiment der Autorin bleibt offen: Beeinflusst ein Name das Leben eines Menschen? Vielleicht. Aber sicher nicht so stark wie charakterliche Schwächen und Stärken der Vätergeneration: „Weil sie manchmal mehr darauf bedacht sind, die früheren Generationen zufriedenzustellen, als die zukünftigen zu lieben.“

Florence Knapp. Die Namen. Übersetzung: Lisa Kögeböhn. Eichborn. 352 Seiten, 24,70 Euro.