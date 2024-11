Es ist noch nicht vorbei. Auch wenn Bad Ischl die Staffelübergabe an Chemnitz und Nova Gorica, Europas Kulturhauptstädte 2025, am Freitag vollzogen hat. Von 30. November bis 1. Dezember feiert die Kulturhauptstadt Ischl Salzkammergut in Laakirchen und Gmunden noch Kehraus, inklusive Performances, Konzerten, DJ-Line und Katerfrühstück.