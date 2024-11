Der erste gemeinsame Urlaub als Mutter und Sohn ist absolviert, die Wohnung sanft renoviert, ein paar neue Bilder hängen an den Wänden und ein Buch geschrieben. In „Mein Leben ohne ihn“ hat Brigitte Karner über den Tod ihres Mannes geschrieben, das Zurückbleiben und Aufbrechen geschrieben. Und ihre neue Rolle als Witwe. Wir haben sie mit ihrem jüngsten Sohn Kaspar, ebenfalls Schauspieler, zu Hause in der Wiener Innenstadt besucht und ihnen bei Striezel aus Griechenland und Espresso zugehört.