Die Eröffnung eines neuen Theaters ist nichts Alltägliches, bemerkte der Moderator des Abends, Schauspieler Rudi Widerhofer. Auch wenn die Räumlichkeit des nach drei Jahren Vorbereitung am Mittwoch am Kaiser-Franz-Josef-Kai eröffneten „Theaterhauses“, das neben den Betreibern, dem Theater Quadrat und der sozio-kulturellen Initiative aXe künftig der gesamten freien Grazer Szene offen stehen soll, in Form des 1914 geschlossenen Theaters des Grazer Gesellenvereins einen Vorgänger hat. Letzterem hat das neue Haus sein historisches Schmuckkästchen-Ambiente zu verdanken.