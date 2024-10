Das Kultur- und Kongresshaus Knittelfeld ist ein 1980er-Jahre-Bau mit wenig Charme und vielen Nutzungsmöglichkeiten. Zum Beispiel entgleiste in diesem unspektakulären Rahmen am 7. September 2002 eine FPÖ-Versammlung – mit weitreichenden Folgen für die Partei und die schwarz-blaue Regierung unter Wolfgang Schüssel, die beide daran zerbrachen.

Genau 22 Jahre und 1 Monat später macht das Theater im Bahnhof den großen Kongresshaus-Saal der kleinen obersteirischen Stadt für „Spiel mir das Lied von Knittelfeld oder die Pubertät der FPÖ“ zum Hauptdarsteller einer theatralischen Rückblende. Die Idee dazu stammt von Künstler David Reumüller und Kulturwissenschaftler Karl Stocker, letzterer hat die Gemeinschaftsproduktion von „steirischer herbst“ und dem lokalen Festival Communication24 auch historisch beraten.

In der Regie von Ed. Hauswirth treten die TiB-Schauspieler Rupert Lehofer und Zaid Asalame als ungleiches Paar Bühnenarbeiter auf, die bei schlichtem Arbeitslicht Stühle umherschieben und in heimlicher Konkurrenz um die Saal-Herrschaft verbunden sind. Solange Lehofers Figur die Szene mit Referaten über Knittelfeld, Jörg Haider und die FPÖ dominiert, steht formal wie inhaltlich die Langsamkeit im Zentrum. Der arbeitsfreudige und wie sein Darsteller aus dem Irak stammende Kollege muss stillhalten, während ihm der Alte die Welt und sein Österreich erklärt.

Doch das soll sich ändern. Im Zerrspiegel dieser zwiespältigen Männerbeziehung wird auch das Erwachsenwerden der FPÖ als konflikthafter Generationswechsel lesbar: als Emanzipation der Partei und ihres heutigen Chefs vom Übervater Jörg Haider – hier immer wieder „der Alte“ genannt. Rupert Lehofers Bühnenarbeiter schildert anschaulich, wie er als diensthabender Saalmeister den 7. September 2002 und seine Protagonisten (ok, eine Frau wird auch erwähnt) erlebt hat oder erinnert, Zaid Asalame schlüpft schließlich in die Rolle des damaligen Reim- und Redenschreibers Herbert Kickl, der sich das Knittelfelder Drama erste Reihe fußfrei im Fernsehen gibt und von einem jungen Wiener Rechten in Springerstiefeln schwärmt.

Jörg Haider hat auf der Leinwand einen Gastauftritt mit Saddam Hussein, der in Asalames Bühnenarbeiter Erinnerungen an seine alte Heimat wachruft – und daran, wie patriarchales Despotentum im Endstadium funktioniert. Das Theater im Bahnhof hat für die Produktion Anwohner und Beteiligte befragt, von der Journalistin Christa Zöchling wurden Textbeiträge aus Jahren der Berichterstattung zur Verfügung gestellt. Vieles davon ist politisch Interessierten gut vertraut. Daraus montieren Ed. Hauswirth und Team (Trash-Fahnen-Bühne: Helene Thümmel, Kostüme: Heike Barnard) einen gelungenen Abend von geradezu klassischer Dramaturgie: das Königsdrama einer Partei der zweifelhaften Männerfreundschaften.

Spiel mir das Lied von Knittelfeld oder die Pubertät der FPÖ. Kulturhaus Knittelfeld, nächste Termine beim Communication24-Festival am 26.10. und 2.11.