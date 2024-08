Vor 53 Jahren, 1971, brachte ein verwegenes Häuflein Jugendlicher einen Hauch der weiten Welt nach Knittelfeld. „Communication71“ hieß das Festival für Popkultur, ein früher Bote jener Gegenkultur, die in den Metropolen der Welt schon länger Fuß gefasst hatte. Mittendrin war ein 15-jähriger, sehr engagierter Gymnasiast. Karl Stocker studierte später Geschichte, die er an der Grazer Uni auch lehrte, bevor er an die FH Joanneum wechselte, wo er diverse leitende Funktionen inne hatte. Gemeinsam mit dem Künstler und Musiker David Reumüller, geboren in Gaal, reanimiert er jenes bahnbrechende Erlebnis „Communication71“, das in den unruhigen, interessierten Gemütern von damals offenbar lange nachgewirkt hat. „Communication24“ ist der Titel der Neuauflage zum 800-Jahr-Jubiläum der Stadt Knittelfeld, das die beiden Männer aus der Region konzipiert und dank vieler guter Verbindungen und entsprechender Fördergelder zum umfangreichen Prunkstück ausgebaut haben.