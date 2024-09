Kühl ist es geworden. Die Hoffnung, dass mit dem Sommer auch die invasiven Insekten weichen, erfüllt sich bisher leider nicht. Im Gegenteil, die Invasion spitzt sich zu: Die Busch- und Tigermücken etwa, deren Attacken die Freude am Garten empfindlich dämpften, weil sie den Mann, der ihr Gift schlecht verträgt, in Minutenschnelle zupustelten: Sie sind mit ins Haus übersiedelt. Leider war neben den in die Obstschale eingewanderten Fruchtfliegen und den seit Jahren standorttreuen Lebensmittelmotten offenbar noch Platz für sie. Daneben entsenden die marmorierten Baumwanzen erste Spitzel. Und: Ich musste mich daran gewöhnen, dass im Garten jetzt der Erzfeind wohnt. Die Sache ist die: Vor gut 20 Jahren hatte ich in Thailand einen ausgesprochen unsympathischen Zusammenstoß mit einer zigarettenschachtelgroßen Schabe, die in meinem Hemd Quartier nahm. Während. Ich. Es. Anhatte.