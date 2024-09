Sagen Sie ja nicht Auftritt dazu! Lady Gaga erschien am roten Teppich in Venedig. Ihr Erscheinen war das i-Tüpfelchen des Star-Auflaufes am Lido. Die Sängerin kam in glamourös-üppiger Dior-Couture mit extravagantem Vintage-Hut von Philip Treacy und aufgeputzt mit funkelnden Tiffany-Klunkern.