Der US-amerikanische Schauspieler John Aprea („Der Pate - Teil II“) ist tot. Wie mehrere Medien in den USA unter Berufung auf Apreas Manager Will Levine berichteten, starb der Darsteller bereits am 5. August im Alter von 83 Jahren in Los Angeles im Kreise seiner Angehörigen. Laut Sender CBS handelte es sich um einen natürlichen Tod.

Bekanntheit erlangte Aprea etwa durch seine Rolle als junger Salvatore Tessio im zweiten Teil der „Pate“-Filmreihe (1974). In der Sitcom „Full House“ verkörperte er den Kammerjäger Nick Katsopolis. Auch bei der Neuauflage der Serie „Fuller House“ spielte er diese Rolle. Weitere Auftritte hatte der Schauspieler in Serien wie „The Sopranos“ oder „CSI“.