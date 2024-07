Die Welt steht nimma lang: Die Bösen sind so böse wie nie zuvor. Das Gute hat sich zurückgezogen. Und inmitten dieses Chaos tanzen Joker (Joaquin Phoenix, 49) und Harley Quinn (Lady Gaga, 38) ihren Tanz auf dem Vulkan.

Der neue „Joker: Folie à Deux“-Trailer zeigt die beiden in fröhlich-depressiver Weltuntergangsstimmung. Unter der Regie von Todd Phillips (53) wird das Leben von Arthur Fleck (=Joker) erzählt: am Rande der Gesellschaft sinnt der brutale Joker auf Rache. Chaos ist das einzige Prinzip. Und der Joker und seine Intim-Freundin Harley Quinn beherrschen das Spiel des Schreckens wie kein anderes Duo. Der Titel spielt auf eine „Geistesstörung zu zweit“ an, so die Übersetzung. Der Wahn wird quasi auf einen anderen übertragan. Fleck und Quinn ziehen eine Spur der Verwüstung durch Gotham City. Dabei küssen sie sich, tanzen und lachen und erfreuen sich an der puren Lust an der Zerstörung.

Die Superhelden-Verfilmungen sind schon längst in der tristen Realität angekommen. Bubble gum-Kino war gestern, heute sind Superhelden-Filme traurig, trist und ziemlich brutal. Der Trailer geht unter die Haut – ab Oktober, wenn der Film in die Kinos kommt, wissen wir, ob wir auch auf ein wenig Humor hoffen dürfen.