In nur einem Moment ist alles gewonnen: In seiner Auftrittsszene fährt der neue Jedermann im goldenen Mercedes auf dem Domplatz vor. Dafür gibt es Auftrittsapplaus. Bloß weiß man erst nicht so genau, wem er gilt: dem schimmernden Luxusmobil oder dem Schauspieler Philipp Hochmair? Erst nach knapp zwei Stunden wird die Frage beantwortet, da spendieren nämlich 2500 Besucherinnen und Besucher Standing Ovations für Hochmair, der mit Bravour durch seinen Text getigert ist. Auch seinen mehr als 100 Mitspielerinnen und Mitspielern gilt der stehende Jubel, detto dem Leading Team um Regisseur Robert Carsen und seine publikumsfreundliche, smarte, reich illustrierte Inszenierung.