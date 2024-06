Schon zum 20. Jubiläum verpasste sich die styriarte das Motto „Die Macht der Musik“. Auch damals startete das Festival – noch unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt – mit Georg Friedrich Händels das Thema des Festivals vorgebenden Oratorium „Alexander’s Feast or The Power of Music“. Wie damals war auch in der Helmut-List-Halle der Arnold Schoenberg Chor für den vokalen Hintergrund zuständig. Für das Instrumentale sorgte diesmal anstelle des Concentus musicus das um einige Grazer Fachkräfte erweiterte Zefiro Ensemble von Dirigent und Barock-Spezialisten Alfredo Bernadini. Die Solistenparts waren ebenfalls mit styriarte-erprobten Kräften besetzt.