„Die Rolle der Frauen in der Weltgeschichte wiederentdecken“

Interview. Regisseurin Léa Todorov lässt in ihrem Debütfilm eine Pariser Kurtisane auf die berühmte Pädagogin Maria Montessori treffen. Im Interview spricht sie über Emanzipation in der Belle Époque, Inklusion und wie sie sich – spät, aber doch – in ihre Hauptfigur verliebte.