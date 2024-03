The Persian Version

Es hätte nur ein One-Night-Stand sein sollen, doch nun ist Leila (Layla Mohammadi) schwanger. Es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt für solche Neuigkeiten: Erstens zählt der Vater ihres Kindes nicht zur iranischen Diaspora in den USA und zweitens liegt Leilas Vater im Spital. Die Famile versammelt sich in New York. Alte Spannungen zwischen Leila und ihrer Mutter (Niousha Noor), treten wieder an die Oberfläche. Zwischen amüsantem Culture Clash, Generationen-Trauma und Mutter-Tochter-Konflikt oszillierend, gelingt es Regisseurin Maryam Keshavarz ein feministisches Bild über Weiblichkeit, Unabhängigkeit und Rebellion zu zeichnen. Sundance-Publikumspreis. (sg) ●●●●○

Maria Montessori

Maria Montessori ist als Bildungsikone und Alternativschul-Namensgeberin bekannt. Um 1900 entwickelt die junge Ärztin aus Ancona ihre Erziehungsmethoden. Keine leichte Aufgabe in einer patriarchalen Zeit. Léa Todorov erzählt ihr verstaubtes Kostüm-Biopic aus der Perspektive der französischen Kurtisane Lili d‘Alengy. Sie will ihre entwicklungsbeeinträchtigte Tochter in Montessoris Schule loswerden. Die Frauen (Jasmin Trinca und Leïla Bekhti) freunden sich an, auch Montessori kann ihr uneheliches Kind nicht bei sich behalten. Sie ist zerrissen zwischen der Mutterrolle und ihrer Berufung. Dem Film ist seine Bewunderung für den Kampf Montessoris leider anzumerken. (maw) ●●●○○

Miller‘s Girl

Wenn eine Regisseurin ihrer Hauptfigur einen Namen wie Cairo Sweet gibt, dann ist zu erwarten, dass sich diese exzentrische Haltung auf den ganzen Film übertragen wird. Und tatsächlich, Jade Halley Bartletts Psychothriller greift zwar einige spannende Themen auf, bleibt aber im Kern platt. Besagte Cairo, dargestellt von Jenna Ortega, ist eine begabte Autorin, die an einer Schule in den Südstaaten einen Schreibkurs des gescheiterten Autors Jonathan Miller (Martin Freeman) besucht. Dieser ist von der Begegnung mit Cairo wie elektrisiert: Sie braucht ein Thema für ihren Essay, mit dem sie sich am College bewerben will. Durch die emotionale Nähe der beiden beginnen langsam Grenzen zu verschwimmen. Nutzt Mr. Miller seine Machtposition aus, um seinem deprimierenden Leben zu entkommen? Ist Cairos Verführung ein Spiel, um Inspiration für ihr Essay zu bekommen? Ein ungelöstes Mysterium, das im Kern oberflächlich bleibt. (sg) ●●○○○

Archiv der Zukunft