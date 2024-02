Es war kein leichter Start. Obwohl man schon bei der ersten Ausgabe Kapazunder wie Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und die Elektro-Heroen Autechre im Programm hatte zahlte man Lehrgeld: „Erst zu später Stunde kochte der Schloßberg“ titelte die Kleine Zeitung einen Bericht über die allererste Ausgabe des neuen Grazer Festivals im September 2005, das angetreten war, um den Schloßberg als „europaweit einzigartigen“ Veranstaltungsort zu nutzen – die Kasemattenbühne war noch anders ausgerichtet als heute, der Dom im Berg brandneu und die Uhrturmkasematte erst frisch eröffnet. Bei 250 Besuchern waren bei Attwenger und den Waxolutionists nicht so richtig Stimmung aufgekommen, Dälek kämpften mit Soundproblemen und Autechre sagten kurzfristig ab. Dann kam es am Rande der Veranstaltung auch noch zu einem schweren Unfall beim Uhrturm, eine junge Frau war abgestürzt und schwebte in Lebensgefahr.