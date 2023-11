Disco-Diva, Multitalent, Stilikone: Die Musikerin und Musikproduzentin Róisín Murphy trägt viele Hüte. Als Sängerin des Duos Moloko erwarb sie sich in den 1990er-Jahren Kultstatus. Der Track „Sing It Back“ gehört auch heute noch zur fixen Playlist vieler Clubs. Längst ist sie als Solokünstlerin mit Hang zur großen Extravaganz die Schutzheilige aller Dancefloor-Fetischisten. Die sollten sich den 3. März 2024 schon jetzt vormerken, denn die Irin wird an dem Tag das Abschlusskonzert für das Elevate Festival 2024 im Orpheum bestreiten. Erst im September hat die 50-jährige Irin ihr aktuelles Soloalbum „Hit Parade“ veröffentlicht. Mit von der Partie war der deutsche Soundtüftler Stefan Kozalla alias DJ Koze.

Elevate Festival vom 28. 2. bis 3. 3. 2024 in Graz, elevate.at