Das "Elevate"-Festival ist mit dem mit 10.000 Euro dotierten Hanns-Koren-Kulturpreis 2023 des Landes Steiermark ausgezeichnet worden. Das interdisziplinäre Festival für elektronische Musik, Kunst und politischen Diskurs habe in den fast zwei Jahrzehnten seines Bestehens "wesentliche Beiträge zum kulturellen Leben in der Steiermark geleistet", würdigte Landeshauptmann und Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) die Bemühungen des Festivals.

Das seit 2005 jährlich stattfindende Festival verknüpfe - "wie das trigon Festival, das vor genau 60 Jahren unter dem damaligen Kulturreferenten Hanns Koren erstmals veranstaltet wurde" - auf innovative Weise lokale und internationale Akteurinnen und Akteure aus verschiedenen Sparten und Ländern weltweit, hieß es vonseiten der Jury. Die mehrtägige Veranstaltung "hebt nicht nur die überregionale Aufmerksamkeit für Graz und die Steiermark, sondern verhandelt - konsequent am Puls der Zeit - die großen Fragen gesellschaftlichen Zusammenlebens", so die Jurybegründung.

Die Steiermärkische Landesregierung vergibt seit dem Jahr 1978 zur Würdigung von kulturellen Leistungen den "Hanns-Koren-Kulturpreis des Landes Steiermark". Mit ihm werden besondere kulturelle Leistungen gewürdigt, durch die die Entwicklung des Kulturlebens in der Steiermark beispielgebend gefördert wurde, hieß es in der Aussendung der Kommunikation des Landes Steiermark am Donnerstag. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Emil Breisach, Christine Frisinghelli, Alfred Kolleritsch, Mathis Huber, der einstige Grazer Künstlerpfarrer und aktueller Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler, aber auch Initiativen wie "Jugend musiziert" oder das Grazer Kulturzentrum bei den Minoriten oder der Kunstverein .

Das diesjährige "Elevate"-Festival hat vom 1. bis 5. März in Graz stattgefunden. Eingeladen waren u. a. der slowenische Philosoph Slavoj Žižek und der Schweizer Autorin Sibylle Berg, die österreichische Klima-Aktivistin Lena Schilling (Fridays for Future Österreich), der kanadische Sci-Fi-Autor Cory Doctorow, die New Yorker Industrial-Noise-Künstlerin Margaret Chardiet alias Pharmakon oder der polnisch-amerikanische Elektronik-Guru Bogdan Raczynski.