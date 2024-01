Bekanntlich muss man Dinge, die einem im Kopf bleiben sollen, üben. Keine leichte Aufgabe im Zeitalter der Digitalisierung, wenn es im Hirn zugeht wie im Vogelhäusl – alles auf Durchzug geschaltet. Von den vielen Stunden, die man online ist, bleibt wenig an neuem Wissen übrig. Vielleicht dann doch lieber bisheriges Wissen auffrischen: 45 Minuten über die Wannseekonferenz (ZDF-Mediathek) würden sich anbieten. Die tauchte im Zuge des Treffens radikaler Rechter im November wieder in der medialen Berichterstattung auf. Eine mondäne Villa an einem See, sehr idyllisch. 15 hochrangige Nazis beschließen die systematische Ermordung von Millionen europäischer Jüdinnen und Juden: „Besprechung über die Endlösung der Judenfrage mit anschließendem Frühstück“, stand auf der Einladung vom 20. Jänner 1942.

Die Doku arbeitet auf, was dort als Menschheitsverbrechen bürokratisch geplant wurde. Porträtiert die Täter, aber lässt auch eines der Opfer zu Wort kommen: Margot Friedländer. Am Ende bleibt ein Satz des Historikers Götz Aly hängen: „Der Mord an den europäischen Juden, das ist bislang einmalig, aber eben nur bislang“. Geschichtsvergessenheit? Die können wir uns nicht leisten.