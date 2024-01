Eine Stimmung wie beim Ski-Opening: Bei Kaiserwetter, blitzendem Schnee und beißendem Frost feierte Bad Ischl am Samstag die Eröffnung der Kulturhauptstadt 2024. Schon am Nachmittag füllte sich die zur Fußgängerzone erklärte Innenstadt mit Publikum, 15.000 Gäste waren erwartet worden.

Den Eröffnungsreigen absolvierten Künstlergruppen und Volksmusiker, Ischl bot Kinderunterhaltung und die Ischler Prangerschützen auf, die am Richard-Tauber-Steg knapp vor Sonnenuntergang ihren Eröffnungssalut krachen ließen. Das Programm im Kurpark wurde gar mit einer „Lichtmenschen“-Prozession der Künstlerin Isa Stein einbegleitet.

„Lichtmenschen“ von Isa Stein bei ihrer Prozession durch die Stadt © Ute Baumhackl

Und bereits am frühen Nachmittag, als am nahen Schröpferplatz noch ein Jazztrio tapfer gegen seine klammen Finger anspielte, strömten erste Besucherinnen und Besucher in den Kurpark: Die ersten Reihen waren schon ab 14 Uhr gefüllt. Pünktlich um 17 Uhr begann dann mit Fanfaren die Eröffnungszeremonie, mit poetischen Bildern aus papierenen Vögeln und einem fulminanten „Chor der 1000“, der gemeinsam mit Hubert von Goisern traditionelle Jodlerklänge zu neuen Soundlandschaften verspann. Auf der Bühne und auch mitten im Publikum.

Conchita Wrst brachte die Menge zum Tanzen © APA / Helmut Fohringer

Ein fulminanter Auftritt von Conchita Wurst, die im schwarzen Reifrock das Publikum nicht nur der Kälte wegen zum Tanzen brachte, und ein wild gefeierter „Pudertanz“ von Choreografin Doris Uhlich und zehn Performerinnen und Performern, die nackt den tiefen Temperaturen trotzten, beschlossen den Festakt, den die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger mit den Worten „Die Zukunft Europas gehört dem ländlichen Raum. Und den Frauen!“ eröffnet hatte.

„Man muss sich halt zusammenraufen“

Auch die Vertreter der Politik waren sich einig: die Kulturhauptstadt werde der Region „wichtige Perspektiven geben“, wie der steirische Landeshauptmann Christoper Drexler (ÖVP) feststellte. Sein oberösterreichischer Amtskollegen Thomas Stelzer (VP) pries das Salzkammergut als „tollen Boden für die Begegnung mit vielem Neuen“, für Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) zeigte der übervolle Kurpark, was in Sachen Kultur „entstehen kann, wenn wir uns zusammenraufen.“ Und Kulturminister Werner Kogler (Grüne) erinnerte daran, dass sich Kunst und Kultur „mit Herz und Hirn Hass und Hetze entgegensetzen“. Der Vetreter der Europäischen Kommission in Österreich, Martin Selmayr, wünschte der Kulturhauptstadt „dass sie das Salz der europäischen Suppe ist, in diesem Jahr und in der Zukunft.“ Und der Ischler Europaabgeordnete Hannes Heide, der als ehemaliger Bürgermeister die Bewerbung überhaupt erst in Gang gebracht und dafür im Lauf der Jahre einigen Gegenwind ausgefasst hatte, stellte beim Blick auf den übervollen Kurpark eines fest: „Da weiß man, dass sich alle Bemühungen gelohnt haben.“

Ein gelungenes Fest trotz der Kälte. Und Kritik am Kulturprogramm war zur Eröffnung kein großes Thema mehr. Widerständig zeigte sich Ischl an diesem Tag nicht gegen die Kulturhauptstadt, sondern gegen ein Bauvorhaben am Hang des Siriuskogels. Ab dem Nachmittag postierten sich Angehörige einer Bürgerinitiative mit einem Transparent vor Hotspots wie Trinkhalle und Kurpark, um dort vor großem Publikum gegen die „Un-Kultur in der Kulturhauptstadt“ – nämlich eine geplante „Chaletsiedlung für ausländische Investoren“ zu protestieren.