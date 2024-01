Heute nimmt die europäische Kulturhauptstadt „Bad Ischl Salzkammergut 2024“ ihren Auftakt. Vorab gab es vor allem in der Bannerstadt Ischl selbst politisch Krach. Man könnte der Ischler Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ) also nachsehen, dass sie das Projekt in einem defensiven Akt bereits vorab zum Erfolg verklärt, „weil sich so unterschiedliche Gemeinden zusammengetan und jahrelang ein gemeinsames Ziel verfolgt haben.“ Die Bewohnerinnen und Bewohner des Salzkammerguts schmückt der Nimbus von Nonkonformismus, Widerspenstigkeit, ja Streitlust, da soll man die Kooperationsbereitschaft von vier steirischen und 19 oberösterreichischen Gemeinden nicht kleinreden.