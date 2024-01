WhatsApperei in der Silvesternacht. „Klassische Musik und basteln, so feiert man mit 26“, hast du geschrieben. Dazu ein Foto, wie du mit Freundin und Freunden am Boden hockst und friedlich-fröhlich Collagen zusammenpickst. Den Schubert denk ich mir jetzt einfach dazu. Die Retournachricht von mir und deiner Mutter: „The Pogues und Whiskey, so feiert man mit 60plus.“ Dazu ein Foto des feucht-fröhlichen Freundeskreises mit erhobenen Gläsern.