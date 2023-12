Die Roten Schleifen sind Judy Winter gerade ausgegangen. „Momentan habe ich keine zum Tragen mehr, ich muss mir welche holen“, sagt die Schauspielerin in einem Berliner Café. Seit Jahrzehnten ist die Künstlerin aktiv in der Aids-Hilfe und ist oft mit dem Symbol an ihrer Kleidung zu sehen, das für Solidarität mit HIV-Positiven und Aids-Kranken steht. Sie sagt, das Engagement sei eine Lebensaufgabe für sie. Am Donnerstag, 4. Jänner, wird Winter 80 Jahre alt.