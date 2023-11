In der Welt der Popmusik gehört die südkoreanische Band Blackpink zu den populärsten Gruppen der Welt: Die K-Pop-Band rund um Lisa Lalisa Manoban (26), Rosé Roseanne Park (26), Jisoo Kim (27) and Jennie Kim (28). Die von YG Entertainment gegründete Band stürmt seit Jahren weltweit die Charts und zählt zwischen Südkorea und Österreich Millionen (vornehmlich) junge Fans. Wenn Blackpink ein neues Lied auf Youtube stellen, kann es gut sein, dass 24 Stunden später schon fast 100 Millionen Aufrufe zu Buche stehen.

Jüngst war der südkoreanische Kulturexport im britischen Buckingham Palace zu Gast und wurde gemeinsam mit Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol (62) und seiner Frau Kim Keon Hee (51) von Charles III. (75) empfangen. Und da man bei Königen nie leer ausgeht, bekamen Lisa, Rosé, Jisoo und Jennie gleich einen Orden des Britischen Commonwealth, den MBE (Member of the British Empire). Wie es sich so anfühlt, ein Mitglied des „Imperiums“ zu sein, ist nicht bekannt. Die vier Damen ließen sich aber freundlich lächelnd mit dem Orden ablichten.

Die britischen Orden

Der MBE ist übrigens der niedrigste dieser Ehren-Orden. Wer mit dem Knight Grand Cross oder Dame Grand Cross beziehungsweise dem Knight Commander oder Dame Commander ausgezeichnet wird, kann sich dann auch im besten Fall Sir oder Dame nennen. Aber dafür muss man „Untertan der britischen Krone“ sein - das ginge sich bei Rosé sogar aus, die Dame ist nämlich in Auckland, Neuseeland geboren.