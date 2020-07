Facebook

Das Klangforum Wien: ein Ensemble, das die Konventionen sprengt. © Tina Herzl

Es ist das zweite Projekt des Klangforum Wien nach dem Corona-Lockdown. Nachdem es am 3. und 4. August Georg Friedrich Haas' Werk "in vain" bei den Salzburger Festspielen aufführen wird, kommt das Spitzensemble am darauffolgenden Wochenende nach Graz, um in der Floßlendsiedlung, im Messequartier, in der Triester Siedlung, im Brauquartier und in der Max-Mell-Allee 6 zu spielen. Unter anderem. 19 Innenhöfe werden zur Konzertbühne für kleine Abteilungen des Ensembles. Für Musik von Györgi Ligeti, Rebecca Sauders, Salvatore Sciarrino, Bernhard Lang usw.