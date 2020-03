Bestseller zu verfilmen, kann schrecklich schiefgehen. Oder es gelingt so fabelhaft wie in diesen vier neuen Serien, die sich an große Themen von Mafia bis Religion heranwagen.

Szenenbild aus "Unorthodox" © Anika Molnar/Netflix (Anika Molnar/Netflix)

"Unorthodox“ heißt, was 2015 in Buchform unter dem Titel „Überbitten“ auf Deutsch erschien. Ein autobiografisches Werk von Deborah Feldman, das Netflix in eine beachtenswerte jüngst Miniserie übersetzte. Im Mittelpunkt stehen polare Kulturen: Das weltoffene Dorado Berlin hier, die religiös strukturierte jüdisch-orthodoxe Gesellschaft von Williamsburg dort. Über Letzteres haben die vier Folgen wenig Schmeichelhaftes zu berichten: Schamhafte, archaische Strukturen, in denen Frauen zu Babymaschinen degradiert sind und der gedankliche Horizont im Vorgarten der eigenen Kultur endet. Mittendrin Esty, 19, die zwar nichts über Google oder Ausgelassenheit weiß, aber zur großen Entdeckerin mit Fluchtinstinkt wird.