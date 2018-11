Facebook

Ein Hoch auf den Exzess: Jannis Niewöhner als Beat © Amazon Prime

Es ist grell da draußen, wenn du die Nacht durchgetanzt hast und das Stroboskop deine Sonne ist. Schon vor Jahren hat Sänger Peter Fox der Partyhauptstadt Berlin eine bittere Liebeserklärung gesungen: „Guten Morgen, Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf.“



Robert Schlag (Jannis Niewöhner), von allen nur Beat genannt, hat das und noch vieles andere mehr inhaliert. Und so taucht er wieder ab in sein Revier und überlässt die Welt ihrem Zukunftsrausch. Sein Lebensentwurf ist für andere wohl eher das Wegwerfen des Lebens: Drogen, Exzess, alles auf Rausch – „Du lebst im Moment, nichts anderes. Das ist Techno, das bin ich.“ Sein Revier: der Technoklub seines Jugendfreundes Paul, hier ist Beat der Checker, der Macher, der King. Die Partyblase blubbert schön im Takt – bis einer die Frequenz erhöht: Philipp Vossberg (Alexander Fehling), neuer Teilhaber des Klubs. Reich, geschmeidig, ein philosophischer Klugschwätzer mit Zug zum Tor. Im Tageslicht anziehend erfolgreich, doch hinter der Fassade arbeitet er sich am Index des Grauens ab.

Während im Klub mit dem Bass auch der Herzschlag raufgeht, geht er anderswo runter: ein Schweinemaststall am Rande der Stadt, umfunktioniert zu einem Operationssaal. Wer ein Organ braucht, der wird hier bedient. Dr. Brandt () erledigt die Arbeit prompt: „Du musst dir immer sagen, es ist nur ein Job wie jeder andere. Ich sag mir, das sind gar keine Menschen, das hilft.“ Längst hat die ESI, eine Art europäischer Geheimdienst, ein Auge auf die Aktivitäten von Vossberg geworfen, doch der ist ihnen immer einen Schritt voraus. Warum also nicht einen zum Verbündeten machen, der sich perfekt an dunkle Abgründe angepasst hat? Emilia () gibt die Mittelsfrau zu Beat, der Mann dahinter Taskforce-Leiter Diemer () ist zwielichtig von Beginn an.

So wird das reale Leben von Beat wie ein schlechter Rausch: Wer ist gut, wer ist böse und sind die Gestalten der Vergangenheit wie der unheimliche Jasper (Kostja Ullmann) Fluch, Segen oder gar nicht wahr? Dein Leben, ein einziger Thriller, du schreist, aber niemand hört dich. Vielleicht ist die Musik zu laut, vielleicht aber auch nicht.



Serie „BEAT“, in sieben Teilen, ab heute neu auf Amazon Prime.

