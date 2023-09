Das neue, am 22. September erscheinende Album hat „wieder ein psychisch gesunder Mensch geschrieben“, lacht Johannes Sumpich, der als Popstar Josh schon mit mehreren Amadeus-Preisen ausgezeichnet wurde – aber nach den Erfolgen mit „Cordula Grün“ und „Expresso & Tschianti“ an einer Erschöpfungsdepression litt. Worauf sich der neue lässige Song „Ich gehör repariert“ bezieht, der zum Albumtitel „Reparatur“ führte.

„Ich ließ mir auch so lange Zeit, wie ich brauchte“, gesteht er. Trotz einer glücklichen Beziehung und einer gelungenen Karriere war Josh nämlich in ein Loch gefallen: „Man kann nur eine Zeit lang so tun, als ob alles normal und okay wäre. Musikalisch lief alles toll, ich hatte viele Fans, aber der Trubel und alles, was der Erfolg mit sich brachte, waren sogar ein Brandbeschleuniger“, erzählt der 37-jährige Wiener.

Er ist nun also repariert? „Man kann es so sagen. Mir geht es derzeit sehr gut. Zur Gesprächstherapie gehe ich nach wie vor einmal die Woche, ich muss aber keine Medikamente mehr nehmen. Die Grundstimmung ist positiv“, sagt der Sänger und Songschreiber. Sein Händchen für Ohrwürmer macht sich bezahlt: Die Melodie von „Expresso“ hat ein Diskonter für seine Werbespots verwendet, „Cordula“ läuft mittlerweile als Werbelied für die ÖBB. „Ich würde freilich nicht jedem die Rechte abtreten, aber die ÖBB finde ich als Unternehmen gut und wichtig“, erklärt Josh.

Er klingt heute sanfter und entspannter, seine Texte sind reflektierter und bilden einen größeren Bogen ab. Die nächsten Musikpreise sind also zum Greifen nah!