US-Rapper Trugoy von der Hip-Hop-Formation De La Soul ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot. Wie der TV-Sender CNN und das Branchenmagazin "Pitchfork" am Sonntag berichteten, starb der Künstler mit dem bürgerlichen Namen David Jude Jolicoeur im Alter von 54 Jahren.

De La Soul ist eine der prägendsten Hip-Hop-Formationen der Geschichte. Das Trio gehörte zur "Native Tongues"-Bewegung, eine Spielart des Ostküsten-Raps, in dem vor allem das kulturelle Bewusstsein der Afroamerikaner im Zentrum stand. Zu dieser Richtung werden neben De La Soul auch A Tribe Called Quest und die Djungle Brothers gezählt. Das Trio De La Soul (womit einfach "from the Soul" gemeint ist) bestand aus Trugoy, Maseo und Posdnuos. Die Alben "3 Feet High and Rising" und "De La Soul is Dead" werden zu den großen Klassikern der Rapgeschichte gezählt. Die verspielte Virtuosität des Trios kam auf Stücken wie "Me, Myself and I" oder "The Magic Number" voll zur Geltung.

De La Soul führen seit Langem einen Rechtsstreit mit ihrer Plattenfirma, was dazu führt, dass die Alben etwa auf Spotify nicht zu finden sind.